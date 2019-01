Salerno. Truffe agli anziani da parte di finti agenti dell’Enel. Prestare la massima attenzione

Salerno. In città ancora truffe a danno soprattutto degli anziani. In questo caso malintenzionati si fingono agenti dell’Enel con tanto di tesserino. Dopo aver conquistato la fiducia delle persone cercano di convincerle a cambiare contratto per passare ad uno più conveniente dal punto di vista economico. L’intento è quello di entrare in possesso del numero dei contatore per poi effettuare il passaggio ad un’altra compagnia. Successivamente viene chiesto il codice fiscale dell’intestatario del contratto. Tra le richieste, ovviamente, vi è quella di poter vedere una vecchia bolletta in modo ad accedere ai dati utili. In particolare le segnalazioni sono arrivate dalle zone di Pastena, Carmine, nel rione Calenda e in Via Valerio Laspro, ma invitiamo a fare attenzione in tutte le zone cittadine perché sicuramente tenteranno il colpo anche altrove. Purtroppo in tanti sono caduti nel tranello, mentre altri – ricordandosi anche dei tanti appelli delle forze dell’ordine – hanno immaginato potesse trattarsi di una truffa ed hanno chiamato immediatamente qualche parente. I truffatori, in questo caso, vistisi scoperti si sono allontanati. Come sempre l’invito è quello a non aprire a persone non conosciute, anche se provviste di tesserino identificativo (facilmente falsificabile). Basterà chiamare il numero 800.900.860 dell’Enel e chiedere se la persona che si è presentata alla porta sia realmente un dipendente della società o meno. Ricordiamo, inoltre, che – a seguito delle numerose segnalazioni di truffe – la Società partecipata Salerno Energia ha precisato che, nell’ambito del progetto “Il Contatore Intelligente”, i propri agenti non sono autorizzati a richiedere dati agli utenti. Infine, il personale preposto a sostituire i contatori di acqua e gas è facilmente riconoscibile grazie ad un tesserino ed una pettorina recanti il logo Salerno Energia Distribuzione e Salerno Sistemi.