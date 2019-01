Salerno strade e scuole per la Provincia un problema. Strianese “Mancano fondi”

Salerno . «I fondi destinati alla Provincia di Salerno nella legge di Bilancio sono insufficienti. Dal governo non arriva una risposta adeguata alle nostre esigenze». Manutenzione di scuole e strade sono i pensieri fissi del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, espressi venerdì a margine di un sopralluogo nella sede di via Grimaldi del liceo artistico Sabatini Menna. Strianese ha parlato della condizione delle scuole, della carenza di fondi per la manutenzione delle strade provinciali e delle difficoltà relative al dover far fronte a richieste pressanti che arrivano da sindaci, presidi e studenti per quanto riguarda la condizione strutturale degli edifici scolastici. Risolta l’emergenza freddo nelle scuole al ritorno dalla pausa natalizia, resta l’allarme per le infiltrazioni, le aule interdette alla didattica e i laboratori a mezzo servizio. Il tempo che degrada le strutture e le risorse risicate sono i nemici contro cui lottare. «Sono qui al liceo Sabatini Menna per rendermi conto dei problemi edilizi, il mio pensiero e agli studenti e a chi lavora nelle scuole. Abbiamo il dovere di tutelarli», dice Strianese, appena varcata la soglia del liceo artistico. La sede di via Grimaldi del Sabatini Menna è risalente agli anni Trenta e richiede interventi per contrastare le infiltrazioni che stanno deteriorando alcuni laboratori.

Le richieste delle scuole sono quasi giornaliere. I presidi sono preoccupati per la sicurezza e la manutenzione degli edifici scolastici. Quali sono le rassicurazioni?

«Stiamo lavorando, programmando tanti interventi grazie esclusivamente a fondi regionali, la Regione ci ha finanziato circa 3,6 milioni di euro per interventi manutentivi e di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento a norma. Poi abbiamo sempre grazie alla Regione altri 3,2 milioni di euro per interventi di adeguamento degli impianti antincendio. Si faranno interventi diffusi valutando quelle che sono le priorità perché ci rendiamo conto che rispetto a quello che è il patrimonio di edilizia scolastica provinciale sono fondi insufficienti, ma già è tanto poter investire nella programmazione di interventi di ripristino degli impianti antincendio e nella messa in sicurezza».

Troppe scuole non hanno scale antincendio e gli impianti non sono a norma…

«E a questo poniamo finalmente rimedio. Per quanto riguarda l’adeguamento degli impianti antincendio sono stati finanziati 45 progetti sui vari istituti scolastici provinciali. Mentre per la messa in sicurezza abbiamo 3,6 milioni, tra gli istituti individuati c’è il Sabatini Menna a cui andranno 100 mila euro. Si stanno progettando gli interventi esecutivi che verranno presto appaltati. I lavori partiranno nel periodo estivo quando non c’è attività scolastica».

I presidi lamentano disagi. Oltre al Sabatini Menna, dove piove in alcuni laboratori, ci sono scuole il Profagri di via Delle Calabrie o il liceo Sensale di Nocera Inferiore, dove la preside ha fatto partire i doppi turni per carenza di spazi da destinare a sette aule interdette per un soffitto deteriorato…

«Ai presidi posso dire che tramite l’ufficio edilizia scolastica e l’Arechi Multiservizi stiamo cercando di dare una mano sulla manutenzione straordinaria. Ovviamente ci sono problematiche strutturali molto rilevanti. Ci sono edifici degli anni 50 e 30, come il liceo Tasso di Salerno e il liceo Sabatini Menna. Cercheremo di dare le risposte possibili. Sto girando i vari edifici scolastici. Interagiamo con i presidi per sopperire alle emergenze».

Non c’è allarme solo per le scuole. Le strade risentono della mancanza di interventi nel tempo.

«Ci saremmo aspettati qualcosa in più dal governo nazionale e non solo per l’edilizia scolastica e per le strade. Prendiamo atto che c’è pochissimo per le Province come quella di Salerno. Avremo in tutto tra i 3 e i 4 milioni di euro per interventi rivolti a strade e scuole».

Si attendeva di più?

«Una destinazione tra i 3 e i 4 milioni di euro non è una risposta adeguata rispetto alle esigenze». Gianluca Sollazzo, Il Mattino