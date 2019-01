Salerno / Positano. Traffico in Costa d’ Amalfi . Daniele Esposito “Positivo incontro in Prefettura, non ci fermiamo”

ANTEPRIMA Salerno. Per la prima volta nella storia le associazioni sono state ascoltate dalla Prefettura sul problema traffico in Costiera amalfitana. Come abbiamo già scritto, dimentichiamo le 5 ore da Positano a Ravello o le tre ore di traffico da Tordigliano da Piano di Sorrento fino a Praiano. Quest’anno sarà peggio. Si prevede un flusso maggiore di turismo verso l’ Italia e la Campania e molte più navi crociere. Morti e feriti non hanno fermato gli interessi dei grandi autobus turistici sulla S.S. 163 Amalfitana, e gli stessi sindaci fanno una convergenza solo di facciata. Basta vedere le curve di Positano alla Chiesa Nuova, dove è morta una persona, a Castiglione di Ravello e verso l’Hotel Luna e Atrani, dove pure ci sono stati morti e feriti. Insomma una guerra, senza prenderci in giro questi autobus violano il Codice della Strada quotidianamente, fra l’altro. Le deroghe sono una presa in giro, i TPL fantasma della Regione Campania altra presa in giro, lo ha detto a chiare lettere il sindaco di Positano Michele De Lucia.

L’incontro ad un’orario improbo, alle 9 di mattina, e solo un paio di giorni di preavviso, ha visto Daniele Esposito di Macchia Mediterranea, in rappresentanza anche dell’associazione Posidonia, Raffaella De Leo di Italia Nostra, ma anche Vito Cinque albergatore dell’ Hotel San Pietro con altre associazioni, ma verrà fatto poi un comunicato dettagliato al proposito .

“Abbiamo trovato accoglienza ed ascolto – dice Esposito -, anche perchè hanno capito il problema, in Prefettura conoscono varie dinamiche che non vanno e capiscono che le associazioni non stanno portando interessi di parte o confligenti, ma solo esigenze di vivibilità e sicurezza per tutti”.

Infatti, prioritario dovrebbe essere questa esigenza, invece ci sono tanti se e ma, anche da parte di alcuni comuni. Ma se lo spazio non c’è e qualcuno vive sull’economia bassa dei bus turistici non per questo può mettere a repentaglio la mobilità, la sicurezza e la vivibilità, se non la vita stessa, di chi si trova in Costiera .

“Siamo stati ascoltati, questo è molto importante.. nnon ci fermiamo”. E Positanonews è con loro , come la stragrande maggioranza della popolazione