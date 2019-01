Salerno. Nasce il piccolo Bruno Vespa, omonimo del famoso giornalista che si è offerto di fargli da padrino

Salerno. Pochi giorni fa è nato il piccolo Bruno Vespa. Avete letto bene, ma non stiamo parlando di un parente del famoso giornalista bensì di un suo baby omonimo. Il piccolo è figlio di Giovanni Vespa, 45 anni, Giovanni ha studiato alla “Federico II” di Napoli ed ha sempre sognato di fare il cronista anche se ora è un impiegato delle Poste. I neogenitori vivono a Rimini ma avevano raggiunto Salerno in occasione delle festività natalizie per trascorrerle insieme ai nonni che vivono nella città campana. Il bambino ha deciso di nascere con una settimana di anticipo e lo ha fatto nella città delle “Luci d’Artista”. Il nome Bruno è stato scelto dal padre del piccolo, grande ammiratore del conduttore di Porta a Porta. Ha dichiarato, infatti, di non perdersi una puntata del programma e di aver letto tutti i libri del giornalista. E per il suo piccolo Bruno papà Giovanni si augura magari un futuro da giornalista, sperando che il nome gli porti fortuna. Bruno Vespa, venuto a conoscenza del lieto evento e dell’onore di avere un piccolo omonimo, si è offerto di fargli da padrino in una cerimonia che si terrà a Roma.