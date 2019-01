Salerno: Lutto nel sindacato campano, addio ad Angelo De Angelis

«É venuto a mancare dopo una lunga e coraggiosa battaglia il compagno Angelo De Angelis, segretario generale della Fp Cgil Salerno. Il suo lungo impegno, professionale e sindacale, è stato determinante per la causa dei lavoratori del comparto servizi pubblici in provincia di Salerno. Rimarrà in noi il tuo sorriso e la tua passione, testimonianza di impegno e militanza. Alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari va il grande abbraccio di tutta la Cgil Campania». Lo dichiara in una nota il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci.

Il sindacalista, che a settembre avrebbe compiuto 60 anni, era ricoverato presso la struttura oncologica “La casa di Lara”. Era stato eletto a capo della Fp Cgil, dopo una lunga militanza, nel 2014.

Sentite condoglianze alla famiglia anche dalla redazione di Positanonews