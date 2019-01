Salerno: domenica 3 febbraio lavori Viadotto Gatto. Ecco il piano traffico

Domenica 3 febbraio il Viadotto Gatto di Salerno sarà oggetto di lavori di ispezione dei cunicoli sottostanti.

Per permettere il regolare svolgimento dei lavori che includono l’accesso da tombini collocati in superficie, nel tratto compreso tra via Ligea e Villa Poseidon, per tratti secondo l’avanzamento del cantiere d’ispezione, è istituito il transito a senso unico alternato per tutti i veicoli dalle ore 10.00 e sino al termine previsto nella stessa giornata.

I provvedimenti saranno inoltre resi noti all’utenza interessata mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale, nonché di idonea segnaletica di preavviso, fornita e predisposta a cura dell’impresa esecutrice.

AMALFINOTIZIE