Salerno dice addio a Teresa Accardi la cuoca dei poveri

Qualcuno dei bisognosi a cui passava l’ultimo piatto caldo appena cucinato, la chiamava madre Teresa e lei un po’ ne era commossa e un po’ reagiva con un’ironia semplice che con la generosità, era una delle sue doti. È scomparsa ieri Teresa Accardi, cuoca della mensa per i poveri San Francesco e braccio destro del fondatore Mario Conte.

L’ADDIOIn segno di lutto, la struttura della carità del rione Carmine è rimasta chiusa e lo sarà anche oggi, giorno dei funerali che saranno celebrati in cattedrale alle 15 e 30. Teresa era molto più di una volontaria: ogni giorno andava in via D’Avossa per preparare il pranzo per i poveri e soprattutto per i bambini, verso cui aveva sempre le premure speciali di una nonna. E non si limitava a dare da mangiare, ma spesso si faceva carico dei problemi di chi aveva di fronte, cercando qualche soluzione. Negli uffici diocesani di via Bastioni, la ricordano ancora arrivare spesso in compagnia di una persona da aiutare, chiedendo agli operatori del patronato se si potesse fare domanda per un qualsiasi sussidio. Da «sindacalista dei poveri», ci provava sempre, anche quando le leggi non riconoscevano alcun diritto. «Ho perso un’amica e un sostegno indispensabile dice commosso Mario Conte era già un anno che aveva avuto problemi gravi di salute e non veniva più in mensa. La sua assenza si è sentita. Teresa aveva cento mani: manteneva i rapporti con la Caritas diocesana, aiutava numerose famiglie visitandole nelle loro case e portando pannolini, giochi, alimenti. Si prendeva totalmente cura delle persone. Quante volte l’ho vista accompagnare tossicodipendenti o alcoldipendenti nei percorsi di riabilitazione. Conosceva poi le lingue e ci permetteva di capire le necessità degli utenti stranieri, che spesso hanno difficoltà a chiedere. Grazie a lei, nessuno si è mai sentito escluso. E aveva un dono particolare: era timida e questo le consentiva di non mettere mai in soggezione nessuno. Ha lavorato per la mensa dal 1995, giusto un anno dopo la fondazione, e per quattro anni è stata anche vicepresidente dell’associazione che la gestisce. Era una donna semplice, come lei ne ho viste davvero poche nella mia vita. Il suo nome, Teresa, le stava proprio bene perché faceva pensare subito a Madre Teresa di Calcutta. Ora anch’io sto diventando anziano e sono preoccupato. Chi si occuperà della mensa? ».

I SOCIALUna donna semplice, Teresa, che preferiva nascondere una cultura solida che la rese apprezzata docente di religione nelle scuole cittadine. Anche per questa sua vocazione all’insegnamento, tanti l’hanno ricordata ieri sulle pagine social come formatrice e modello di riferimento per i volontari. Impegnata attivamente a servizio della chiesa di San Michele nel centro storico, era anche vicepresidente dell’Associazione Mariana Assistenza Sollievo Infermi, che dal 1979 promuove la diffusione del culto mariano e l’assistenza morale e materiale degli ammalati. In questo ruolo seguiva i cosiddetti hospitalier, coloro che accompagnano i sofferenti a Lourdes. Giuseppe Pecorelli, Il Mattino