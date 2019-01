SALERNITANA: oggi la ripresa, visite mediche e partenza per il ritiro

Dopo una settimana di totale riposo la Salernitana si appresta a riprendere gli allenamenti quest’oggi. Il programma prevede che i giocatori effettuino in mattinata le visite mediche prima di prima della partenza per il ritiro. Prevista una doppia seduta, alla quale prenderà parte il gruppo al completo eccetto Jallow, che ha perso l’aereo di ritorno dal Gambia e si aggregherà alla squadra successivamente.

Il valzer delle punte. Coda verso Ascoli per liberare Ceravolo al Benevento. Salernitana forte su Stoian

Si accende il calciomercato di serie B. Quello delle punte nel mese di Gennaio è sempre più affascinante per consentire alle squadre di poter effettuare il fatidico salto di qualità. Quello stesso che sta cercando di fare il Benevento di mister Bucchi, pronto a regalarsi il ritorno della “Belva” Ceravolo. A liberare il posto all’attaccante attualmente in forza al Parma ci sarebbe Massimo Coda, destinato all’Ascoli che cederebbe alla formazione delle “streghe” Ardegmagni. Ad affiancare l’ex attaccante della Salernitana potrebbe esserci De Luca, a breve di ritorno in Italia a seguito dell’esperienza al Cluj. La Cremonese che sembrava puntare forte su Ceravolo potrebbe virare verso altri lidi. In Abruzzo è pronto ad arrivare Rossi dalla Lazio mentre il Foggia potrebbe ufficializzare a breve l’ingaggio di Calaiò (per lui pronto un contratto di un anno e mezzo). Mazzeo, invece, è seguito dal Livorno. La Salernitana, infine, sembra essere molto vicina all’esterno romeno Adrian Stoian del Crotone. I granata avrebbero in tal senso superato la concorrenza del Venezia.