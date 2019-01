SALERNITANA: DI GENNARO TORNA IN GRUPPO, CONTRO IL LECCE SARÀ TRA I CONVOCATI

Di Gennaro torna a lavorare con il gruppo, Akpa Akpro rientrerà nei prossimi giorni: dall’infermeria arriva finalmente qualche buona notizia per mister Gregucci che, però, ha ancora i suoi grattacapi da risolvere per la formazione da mandare in campo contro il Lecce. L’ex di Cagliari e Lazio, che ad inizio settimana aveva svolto ancora lavoro differenziato, si è unito ai compagni e pare aver ormai smaltito l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo di gioco e potrebbe anche tornare in campo sabato all’Arechi, ma con le dovute precauzioni. Di Gennaro tornerà probabilmente tra i convocati e forse avrà la possibilità di giocare qualche minuto, ma non di essere inserito tra i titolari. Per Akpa Akpro, invece, “gli esami clinici e strumentali effettuati nella mattinata di ieri presso la struttura sanitaria del C.S. “Mary Rosy” hanno escluse lesioni capsulo-legamentose alla caviglia”. “L’atleta – si legge nel comunicato ufficiale della società – proseguirà regolarmente il suo protocollo riabilitativo e nei prossimi giorni si aggregherà alla squadra”. E’ evidente, quindi, che Akpa Akpro non rientrerà in tempo per la partita con il Lecce. Gregucci, inoltre, deve fare a meno degli squalificati Migliorini e Di Tacchio. Il tecnico sta ancora meditando sulla formazione da opporre ai giallorossi. In difesa, Schiavi rimane ancora out, Bernardini è disponibile, ma quasi certamente partirà dalla panchina, quindi, in caso di conferma del modulo utilizzato anche a Palermo, il terzetto di centrali dovrebbe essere composto da Perticone, Mantovani e Gigliotti. Sulla destra è ballottaggio Casasola – Pucino, a sinistra conferma in vista per Vitale. In mezzo al campo, nell’ipotesi del 3-4-2-1, Minala e Castiglia. Dalla cintola in su, ci sono diversi nodi da sciogliere: Gregucci è chiamato a decidere se confermare la soluzione offensiva con i due Anderson a sostegno di Jallow o cambiare registro e di conseguenza interpreti.

