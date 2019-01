Salernitana, i convocati per Palermo. C’è Minala

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Salernitana ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani a Palermo contro i rosanero, valevole per la 20/a giornata di Serie B 2018/2019, la 1/a del girone di ritorno, con fischio d’inizio alle ore 21.

Sono 22 i calciatori chiamati dal tecnico Angelo Gregucci. Assenti gli infortunati Schiavi, Bernardini e Di Gennaro (sebbene quest’ultimo abbia oramai ripreso ad allenarsi con il gruppo granata) e lo squalificato Castiglia. Prima convocazione per il “neo-acquisto” Joseph Minala. Questo l’elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Mazzarani, Minala;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Vuletich

mercato:idea ganz per l’attacco

Non sarà certo il talentuoso, ma tutto ancora da scoprire, Iacopo Cernigoi la punta che la Salernitana andrà ad ingaggiare entro la fine del calciomercato invernale. Il cambio di modulo adottato da Gregucci che vorrebbe esaltare le caratteristiche di Jallow ed, al contempo, ottimizzare le qualità di due trequartisti alle proprie spalle, determinerà una variante anche in termini di giocatori. La Salernitana cerca un attaccante versatile in grado di coprire sia il ruolo di centro area che di centro area, caratteristiche che ha Simone Andrea Ganz: l’attaccante “figlio d’arte” è chiuso ad Ascoli dove ha collezionato soltanto otto presenze con due reti all’attivo. Vorrebbe rilanciarsi altrove e la Salernitana si starebbe già muovendo sotto traccia per sbaragliare la concorrenza. L’arrivo proprio di Scamacca ad Ascoli, nelle ultime ore interessato alla punta del Sassuolo, favorirebbe l’uscita dell’ex attaccante di Verona e Pescara. Se son rose fioriranno, ma la Salernitana sembra voler porre in essere un colpo per rinforzare l’asfittico reparto offensivo.