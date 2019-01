SALERNITANA: buone notizie a centrocampo

Nessuna lesione ai legamenti per il centrocampista Akpa Akpro. lo staff sanitario granata non si sbilancia ma sembra possibile il rientro del diretto interessato già in occasione della trasferta a Padova. Anche Di Gennaro sta meglio e viaggia, si spera, verso il definitivo recupero e quindi il rientro in pianta stabile per le scelte di Gregucci riguardanti la zona centrale del campo.

le utlime di calciomercato…

La Salernitana torna in pressing su Gennaro Acampora ma deve battere le resistenze dello Spezia che non sembra intenzionata a cedere il calciatore. La trattativa, già abbozzata nella scorsa sessione di mercato, è tornata d’attualità per via dell’emergenza centrocampo che non sembra conceder tregua al cavalluccio marino. Il calciatore 24enne è in scadenza di contratto con i liguri che, nonostante lo scarso impiego (una presenza in campionato), hanno proposto il rinnovo ad Acampora. Nella trattativa si era inserita la Salernitana che aveva provato a ottenere il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista. Il calciatore dello Spezia, nonostante la giovante età, ha già alle spalle diversi campionati tra i cadetti dove ha collezionato 89 presenze e messo a segno 4 reti. Le parti, però, non hanno trovato l’accordo, facendo arenare la trattativa che potrebbe riaprirsi nella parte finale del calciomercato. Più probabile, però, che la società di Lotito e Mezzaroma possa orientare altrove il proprio sguardo, nella speranza di trovare una pedina da mettere a disposizione di Gregucci già per la gara di sabato contro il Lecce. Il nome caldo resta quello di Roberto Zammarini, ma non è da escludere che l’operatore di mercato possa estrarre dal cilindro un colpo a sorpresa. Di pari passo, però, bisognerà sfoltire la rosa. Sul fronte cessioni sembra essersi arenata la trattativa per il trasferimento di Moses Odjer alla Sicula Leonzio. Il calciatore ghanese, da poco diventato papà, non vorrebbe lasciare Salerno e, soprattutto, vorrebbe continuare a giocare in serie B. Non è servita, dunque, la mediazione dell’agente Luigi Sorrentino, da ieri in città per provare a chiudere l’operazione. Il 23enne, almeno per ora, resta in granata, ma è probabile che la trattativa possa riaprirsi nei prossimi giorni.