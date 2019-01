SALERNITANA TRA ASSENZE E INFORTUNI MENTRE SI ATTENDE IL MERCATO

La Salernitana è tornata da Palermo con tre punti preziosi ma anche con un’altra emergenza tra squalifiche e infortuni. Meno grave del previsto il problema occorso ad Akpa Akpro risulta difficile se non impossibile vedere il mediano in campo contro il Lecce. A questa assenza si aggiungono le defezioni di Di Tacchio e Miglorini.

I due, già in diffida, sono stati ammoniti al Barbera e dunque salteranno la prossima partita e che fanno il paio con gli infortunati Odjer e Di Genaro. . Nel contempo rientra Castiglia con Gregucci che può sempre contare su Minala in mezzo al campo e tante altre varianti sul tema. In difesa Schivi ha òa fascite plantare ma è sulla strada del recupero. Sta bene Bernardini ma vi è la necessità di gestire con attenzione il suo caso evitando forzature e rientri accelerati. Domenica la squadra non si allena. La preparazione riprende lunedì al Mary Rosy.

Nel frattempo radio mercato racconta che la Salernitana sulle tracce di Yves Baraye (’92) del Parma e prova a chiudere per il terzino sinistro Hysen Memolla (’92) dell’Hadjuk Spalato.

Baraye è un esterno offensivo di origini senegalesi che con i ducali ha fatto il salto quadruplo consecutivo dalla D alla massima serie. Memolla ha giocato in Italia con il Martina Franca e il Verona. Il cursore mancino, però, non scende in campo da novembre. Si conta comunque di chiudere a stretto giro.

Per il ruolo di regista, la Salernitana resta vigile sul profilo di Antonio Vacca Jr. (’90) della Casertana, ma di proprietà del solito Parma.

