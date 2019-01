Roma. TEATRO IF. “Paura” con Federica Gumina a Roma.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – “Paura” con Federica Gumina a Roma.

PAURA

dal romanzo di Stefan Zweig

adattamento di Carlo Studer e Federica Gumina

con Federica Gumina e la partecipazione di Simone Destrero

regia di Carlo Studer

con le voci di Fabrizio Rendina, Paola Antonetti, Angelica Sterbini

con il sostegno della Compagnia Atacama

Residenza La Scatola dell’Arte

SABATO 2 E DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019

SABATO ORE 21 E DOMENICA ORE 17.30

TEATRO IF, VIA NOMENTANA 1018

ROMA

Una scheda sullo spettacolo:

Irene Wagner, bellissima signora della migliore borghesia viennese.

Spalle al muro, lei solo dovrà lottare con un turbine di emozioni che la stringono come un sudario, come un groviglio di catene che solo la sua confessione potrà spezzare. Dovrà fare i conti con la paura la bella signora, dovrà vedersela con i demoni della sua anima, messa a nudo e indagata nelle sue fragilità, nei suoi più intimi pensieri, nelle sue artificiose menzogne, in un doloroso, inquietante flusso di coscienza.

Fino alle più estreme conseguenze …

Dal capolavoro di Stefan Zweig, indiscusso maestro della suspense, per la prima volta assoluta a teatro in Italia, “Paura”, un vortice di claustrofobica bellezza che dalle pagine rivive sul palcoscenico e ci catapulta in un mondo ossessivo e profondamente umano togliendo il respiro.

Assolutamente da seguire; da non perdere.