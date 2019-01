Roma. Galleria SMAC, Segni mutanti dell’Arte Contemporanea. Abstraction of Nature con opere di Achille Pace, Alfredo Celli, Bruno Di Pietro, Rossano Maria di Cicco Morra, Massimo Pompeo, Anna Seccia, Franco Sinisi.

Articolo di Maurizio Vitiello – Atomosfera.7_Contemporary Art Group avrà direttore artistico Achille Pace.

Spazio espositivo:

Galleria SMAC, Segni mutanti dell’Arte Contemporanea, di Roma tel. 06 64780359

Titolo dell’evento:

Abstraction of Nature

Data di vernissage

19.01.2019

Data di chiusura

02.02.2019

Orari di apertura:

Tutti i giorni esclusa la domenica dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00

Ingresso libero.

Orario del vernissage:

ore 18,00

Catalogo

disponibile in galleria

Curatore Erminia Turilli

Artista/i

Achille Pace, Alfredo Celli, Bruno Di Pietro, Rossano Maria di Cicco Morra, Massimo Pompeo, Anna Seccia, Franco Sinisi

Novità nel campo dell’arte.

Il gruppo artistico di Atomosfera.7_Contemporary Art Group, composto da Alfredo Celli, Bruno Di Pietro, Rossano Maria di Cicco Morra, Massimo Pompeo, Anna Seccia, Franco Sinisi il 19 gennaio 2019 presso la Galleria SMAC, Segni mutanti dell’Arte Contemporanea, di Roma inaugurerà la mostra Abstraction of Nature, a cura di Erminia Turilli, in cui celebrerà l’entrata al suo interno del Maestro Achille Pace con ruolo di direttore artistico.

Lo stesso ruolo che fu a lui assegnato da Giulio Carlo Argan nel Gruppo Uno del 1962.

A distanza di 57 anni il maestro Achille Pace ritorna a essere ispiratore di segni e forme dell’Arte contemporanea individuando sei eredi della sua imponente opera artistica.

Abstraction of nature sintetizza in due parole la corrente artistica di riferimento e l’interpretazione della natura che gli artisti esprimeranno, marcando la derivazione e l’influenza che l’intera opera di Achille Pace ha significato e significa nelle opere esposte.

Il gruppo Atomosfera.7 dal 2016 ha realizzato mostre in forma continuativa con il Maestro Achille Pace, sempre presente come ospite d’onore.

Il gruppo si è in seguito schierato in difesa della natura a partire dall’evento presso il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti Emergency in the World del 24 settembre 2017, e poi a proseguire dalle mostre: Astrazioni parallele luglio settembre 2017, Il Sesto Giorno nel settembre 2018 presso l’Aurum – La Fabbrica delle Idee di Pescara.

Un’opera del gruppo, Emergency in the World, realizzata nella giornata del patrimonio GEP2017, è esposta, in permanenza, dal 27 Luglio 2018, presso il Museo Natura del Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il gruppo ha, inoltre, esposto ad Avezzano nella mostra As-tratto con Pasquale Di Fabio e sette artisti americani: Carol Heft, Alan Montgomery, Matt Schaefer, Frederick Tilton, Crystel Michaelson, Sharon Kaitz, Bill Gingles a Palazzo Torlonia (2016), a Termoli al MACTE (2017), a Ferrara al Palazzo della Racchetta (2017).

Le mostre di Pescara, Chieti e Roma sono state curate da Erminia Turilli con un contributo critico di Duccio Trombadori.

Da segnalare che la mostra di Roma si svolge in collaborazione con lo Studio di Raffaele Soligo Roma.

Momento culturale, assolutamente, da non perdere, da non mancare.

Maurizio Vitiello