Roma. Écru Raw Food. Personale di Manuela Scannavini.

Articolo di Maurizio Vitiello – Manuella Scannavini all’Écru Raw Food di Roma.

Manuella Scannavini

Écru Raw Food Via Acciaioli 13, Roma

Vernissage 1° Febbraio 2019, ore 18,30 – 20,30

Abbiamo scritto, in precedenza, sull’operatrice quanto segue: “Artista e sociologa, con un temperamento eclettico, è dotata di una profonda sensibilità e capacità organizzativa che la portano a creare progetti con artisti che stima, il che è apprezzabilissimo. Conosce le dualità, le alternative, gli opposti e, poi, scegliere significa avere motivi in mano per saper decidere. Frequenta studi e spazi d’arte. I suoi lavori sono il frutto di diversi anni di sperimentazioni su plexiglas, legno, carta, reti metalliche, materiali naturali e di scarto. Le sue tecniche miste d’impronta e significazione informale e di agitazione segnica guadagnano la considerazione degli “addetti ai lavori”. È dentro il circuito degli artisti “SCART”, una rete che vede coinvolti giovani artisti, designer, architetti. Oggi, crea una linea di maglie d’autore e sta collaborando con una società di Torino per produrre carte da parati dal forte impatto emotivo; l’arte può far capolino da fonti diverse e distribuire significativi impulsi.”

Si tratta della prima personale dell’artista romana presso Écru, luogo d’incontro di artisti e fotografi.

La mostra riunisce opere di vari periodi a partire dal 2010.

La cronologia della mostra inizia con le opere chiave fonte d’ispirazione del suo brand mum-art che vede la produzione di maglie in cotone 100% e il cubotto/lampada in plex.

La mostra si sviluppa con delle opere su carta con tecnica mista montate su stoffa, grande installazione, inserita a maggio del 2018 al Museo Orto Botanico di Roma in occasione della “Festa del Risveglio” a cura di Gart – GardenArt, partner della personale dell’artista insieme ad Aiapi – Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia.

Concludono la panoramica le piccole opere su legno e un campione della carta da parati prodotta da Living Deco’ e ordinabile on line su https://www.livingdeco.it./

Il giorno del Vernissage previsto per il 1° Febbraio 2019 ore 18,30 verrà lanciata la nuova mini-collezione delle “CalzeAdArte” in collaborazione con la stilista Elena Binni.

Presente in mostra il catalogo dell’artista curato da Katia Paoletti presidente Gart e ordinabile attraverso PayPal sul sito www.gart.bio

Assolutamente da vedere; artista emergente da seguire.

Maurizio Vitiello