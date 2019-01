Riscaldamenti istituto Comite Maiori intervento di Fulvio Mormile

Maiori, Costiera amalfitana. Sulla vicenda dell’alberghiero di Maiori è intervenuto il consigliere della provincia di Salerno Fulvio Mormile, rappresentante per la Costa d’ Amalfi, all’opposizione, e consigliere comunale di Minori .

In seguito ad i disservizi di questi giorni presso l’istituto Comite di Maiori , inerenti

gli impianti di riscaldamento del plesso , sono intervenuto presso la struttura

dell’edilizia scolastica . La pronta risposta del dirigente Angelo Michele Lizio e

stata , ha portato alla immediata modifica degli orari di accensione già dalla

giornata di domani , con l’ accensione a partire dalle ore 07 alle 13,00 . Da

contratto tra la provincia di Salerno e la società Sogetur , la responsabilità della

manutenzione dell’ impianto è a carico della società , mentre le accensioni

dipendono direttamente dall’ ente provinciale , nei prossimi giorni porterò

all’attenzione della provincia tutta una serie di suggerimenti per migliorare il

servizio con una proposta del nostro gruppo : piano scuola ,

relativa all’ottimizzando dei costi , che per i soli fitti superano il milione e

settecentomile €uro annui, e per la progettualità di recupero e pianificazione di nuove strutture così come da previsione Ptcp Ambito Sire 3 . Ringrazio la

responsabile dei genitori Gabriela Ruggiero, ed il responsabile scolastico Cipressi

Raffaele per la loro solerte sollecitazione e resto a disposizione , augurando a tutti

gli studenti buone lezioni

Il Capogruppo FI in consiglio provinciale

Fulvio Mormile