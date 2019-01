Regione Campania-Basilicata: Nob. Cav. Attilio De Lisa, incontro del 18 aprile 1990 e ricordo gioioso con il Cardinale Michele Giordano Arcovescovo Metropolita Diocesi di Napoli.

Comune Città di Napoli: naugurazione complesso operatorio Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli Napoli.

Dottor Medico Politico Francesco De Lorenzo Ministro della Sanità Italiana – Pietro Lezzi ex Sindaco di Napoli – Dottor Prof. Corrado Antonio Promario Ortopedia Ospedale Fatebenefratelli – Cardinale Crescenzio Sepe – Santa Sede – Diocesi di Roma – Diocesi di Teggiano-Policastro – Diocesi di Aversa – Diocesi di Capua – Diocesi di Foggia-Bovino – .Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno – Diocesi di Vallo della Lucania – Diocesi di Salerno Campagna Acerno – Diocesi di Amalfi-Cava dei Tirreni – Diocesi di Benevento – Diocesi di Avellino – Diocesi di Caserta – Diocesi di Nola – Diocesi di Acerra -Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia – Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia – Comune Diocesi di Tursi-Lagonegro – Diocesi di Potenza -Muro Lucano-Marsico Nuovo – Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno – Presidente Giunta Consiglio Regionale -.Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – ASL Salerno Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri – Positano News Comune Positano Amalfi Sorrento di cui vanno gli auguri e ringraziamenti al Direttore Giornalista Michele Cinque e Staff – Comune di Potenza Lauria Lagonegro Maratea Sant’Arcangelo.

Data memorabile per il Nob. Cav. Attilio De Lisa da Sanza di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane (attuale Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + sia appartenente all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano riconosciuto dallo Stato Italiano con a capo il Gran Maestro Gesuita Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” oltre dipendente di ruolo dell’ASL Salerno all’Ospedale- P.O.-Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri con requisiti per mansioni superiori dal 2008 attuale Referente del Governo delle Agende ambulatoriali e delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI) di cui allora abitava al Paese Natale di San Rufo sempre in provincia di Salerno della Regione Campania dove il Sottoscritto ricoverato in Ortopedia-Traumatologia con il Primario Dottor Corrado Antonio e con l’onore sia della presenza del defunto Cardinale Michele Giordano Arcivescovo Metropolita di Napoli originario di Lagonegro della Diocesi di Tursi-Lagonegro in Provincia di Potenza della Regone Basilicata succeduto dopo il decesso nel 2010 dal Cardinale Crescenzio Sepe di cui esprime la sua piena vicinanza che a quella sia dell’On. Dottor Francesco De Lorenzo Ministro della Sanità Italiana e di Pietro Lezzi ex Sindaco di Napoli morto nel 2013.

Infine da cattolico cristiano praticante la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.