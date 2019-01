Inizia con l’omaggio all’Italia il buon anno in musica da Ravello. In una giornata piena di luce che ha regalato agli ospiti dell’Auditorium Oscar Niemeyer il paesaggio più bello, il giovane direttore d’orchestra Matteo Beltrami ha attaccato il concerto di capodanno organizzato dalla Fondazione Ravello con l’inno di Mameli e a seguire arie da Carmen, Nabucco, Traviata, Turandot e ancora Norma, I Lombardi, Cavalleria Rusticana eseguite dall’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. Sul palco il soprano Mariella Devia che ha strappato applausi e unanimi consensi. Il cartellone invernale della Fondazione Ravello si chiuderà domenica 6 gennaio con l’atteso concerto di Eduardo De Crescenzo. Il Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino esprime la sua piena soddisfazione per il grande successo ottenuto dalla divina Mariella Devia e dichiara: “Abbiamo l’onore di avere a Ravello la storia del canto lirico italiano. Il più grande soprano italiano che ha cantato con i più grandi direttori d’orchestra e nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri. La città della musica non poteva festeggiare in modo migliore l’inizio del 2019”.