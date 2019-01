Ravello. Presto sarà possibile tornare a giocare a tennis nell’antico campo di Viale Wagner

Ravello. Tra poco nella città della costiera amalfitana si potrà tornare a giocare a tennis. Proseguono alacremente, infatti, i lavori per la riqualificazione del campo comunale sito in viale Wagner, inaugurato nel 1933. I lavori in atto prevedono innanzitutto la soppressione degli antichi piloni in cemento armato che sostenevano i containers nei quali furono trasferite le scuole di primo grado nel 2015 e 2016 per permettere di effettuare i lavori del plesso scolastico di Via Roma. Si prosegue poi la riqualificazione degli spalti, l’installazione delle reti di recinzione e la gettata di calcestruzzo per ridonare antico splendore a tutta la struttura sportiva. Infine, ci sarà la posa del manto in erba sintetica per il campo da tennis. Se i lavori continueranno secondo il ritmo attuale per la prossima primavera a Ravello si potrà tornare ad impugnare le racchette per giocare a tennis senza essere costretti a raggiungere altri luoghi in costiera o penisola sorrentina.