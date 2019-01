Ravello. E’ morta Virginia Pandolfi un pezzo di identità ravellese

Ravello, Costiera amalfitana . È morta Virginia Pandolfi un’altra nonna storica di Ravello. Un altro pezzo di identità ravellese che se ne va. Tutta la frazione San Martino la ricorda come una donna mite e profondamente religiosa, aveva adottato la chiesa di San Trifone della quale era dirimpettaia, e per la quale spendeva le sue ore nella cura dei fiori e nelle pulizie. Ai parenti tutti ed in particolare al figlio Nino Ruocco storico pizzaiolo Take Awey di Ravello e già consigliere comunale, vanno le condoglianze della redazione di Positanonews

Secondo Amalfitano la ricorda con questa foto e un post del 2015

Le cose belle della vita: una tifosa, una riconoscente, una sincera, una buona!Una che ti fa dire: sì, vale la pena vivere la vita credendo ancora a Babbo Natale. Grazie nonna Virginia

“Così postavo qualche tempo fa quando ancora il tuo sorriso mi apriva il cuore. “O sindaco bell mio” era il saluto che precedeva il tuo bacio e il ricordo di mia madre che dicevi mancarti. Ora mi mancherete entrambe, ma sono sicuro che state già insieme e continuerete da lassù ad indicarmi la giusta via. Quella via che tu Virginia hai percorso sempre con dignità e sorriso per portare da sola avanti la tua famiglia. La mattina continuerò ad alzare gli occhi mentre passo sotto casa tua e continuerò con il pensiero a ringraziarti per tutto quello che mi hai donato.

TVB”