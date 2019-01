Ravello, maltempo: chiuso il Cimitero Comunale e sospesa raccolta differenziata

Il Comune di Ravello ha appena comunicato la chiusura temporanea del Cimitero Comunale. Come si legge, il Cimitero Comunale, per motivi di sicurezza, resterà chiuso per l’intera giornata di oggi. Oltretutto, la raccolta differenziata “porta a porta” viene sospesa nell’impossibilità di raggiungere alcune zone del territorio comunale.

Analogamente alle scorse ore, continua il monitoraggio delle strade comunali, soprattutto per limitare al minimo possibile la formazione di ghiaccio, grazie al prezioso contributo della P.A. Millenium Amalfi onlus.

Si raccomanda, inoltre, di seguire le linee guida per la protezione dei contatori e delle montanti idriche.

Si raccomanda, per la giornata di oggi, di utilizzare le autovetture solo ed esclusivamente in caso di necessità e comunque di guidare con prudenza.

Ricordate di tenervi aggiornati sulla viabilità e sul maltempo leggendo Positanonews.