Ravello Grand Tour . Wagner ed Escher , il passato e il futuro visto dai ragazzi . Bella iniziativa nella Città della Musica della Costiera amalfitana . Il passato al futuro è il movimento culturale under organizzato dall’associazione sportiva e culturale Rebellum con il patrocinio del Comune di Ravello che vede impegnati da anni alcuni dei ragazzi di Ravello. Dopo il tema delle influenze islamiche e la giornata sulla protomaiolica, ieri 2 Gennaio è stata la volta del Grand Tour, argomento complesso quanto affascinante. La location non poteva che essere la Villa Rufolo che durante la metà del XIX sec. divenne dimora di Sir Francis Neville Reid, botanico scozzese che tanto fece per la popolazione di Ravello e che ancora oggi rappresenta uno dei palazzi medievali più belli non solo della Costiera.

Roberta Cioffi ha presentato il fenomeno del Grand Tour, prima vera forma di turismo a Ravello in questi ultimissimi secoli tra nozioni storiche e curiosità. Patrick Zoungla le figure del Reid e di Richard Wagner illustrando anche la storia dell’opera Parsifal che ha un legame significativo proprio con Villa Rufolo. Vincenzo Sorrentino ha illustrato Maurits Cornelis Escher arrivando anche a parlare dei rapporti con la Massoneria. Alcuni di loro non conoscevano questi grandi personaggi che hanno poi studiato e sviscerato. Complimenti davvero da Positanonews

Video di Pino Izzo