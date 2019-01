Ravello: Il Comune inizia il nuovo anno lanciando un primo Bando per la Formazione Giovanile

Al via il bando di selezione per la partecipazione al Corso di Formazione Professionale di Tecnico del Suono promosso dal Comune di Ravello e approvato dalla Regione Campania con Fondi POR Campania FSE 2014-2020 nell’ambito di Benessere Giovani (Progetto FO.CU.S – Formazione, cultura e spettacolo a Ravello Città dei Giovani).

Il Corso, organizzato dal Comune di Ravello, capofila di un partenariato d’eccellenza in cui figurano Fondazione Ravello, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Fondazione ITS Bact e Associazione Giovanile Oscar Niemeyer, darà la possibilità di conseguire la qualifica di tecnico del suono rilasciata dalla Regione Campania e inquadrata nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ).

Il titolo è valido sul territorio della Comunità Europea, raccordato con il Quadro Europeo delle Qualifiche al IV livello EQF con concrete opportunità di lavoro anche presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello.

Destinatari sono 20 giovani tra i 18 e 35 anni residenti in Campania.

La partecipazione al corso, la cui durata sarà di 12 mesi, è totalmente gratuita e le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019 presso la Sede Comunale di Ravello (Palazzo Tolla – via San Giovanni del Toro, 1) o presso la Fondazione ITS BACT (via A. Diaz, 58 – 80134 Napoli).