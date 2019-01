Ravello, botta e risposta tra maggioranza e minoranza sulle iniziative sanitarie

Botta e risposta tra maggioranza e minoranza sulle iniziative sanitarie a Ravello. Nella giornata di ieri, il gruppo di minoranza “Insieme per Ravello”, con un post sulla pagina Facebook ha affermato che l’amministrazione comunale è assente sulle iniziative in materia di salute. “Inesistente l’azione amministrativa di Rinascita ravellese in materia sanitaria. Nessuna comunicazione, ad oggi, della iniziativa “ Camper Donna “ a Ravello. Anche in materia sanitaria Ravello ha spostato le attività nella vicina Scala? Sempre più ultimi in costiera!”. Tali dichiarazioni, avvengono proprio sulla scorta delle visite senologiche gratuite dell’ALTS (Associazione Lotta Tumori del Seno), avvenute ieri nel comune di Scala.

Quest’oggi “Rinascita Ravellese” ha replicato così, a tali dichiarazioni: “Al gruppo IxR, evidentemente smemorato, distratto e disperato, impegnato solo in una becera campagna di ostruzionismo e speculazione, facciamo notare che le attività in materia sanitaria promosse da questa Amministrazione (come si può vedere dalle immagini seguenti, relative agli anni 2017 e 2018) non sono mancate e certamente non mancheranno! Abbiate il buon senso di smettere di offendere l’intelligenza dei nostri concittadini e di riconoscere il vostro fallimento!”. Al post pubblicato da Rinascita, sono allegate le immagini di due locandine delle iniziative avvenute negli ultimi anni, senza contare che nella Città della Musica lo scorso dicembre c’è stata una lodevole iniziativa, che ha portato ricercatori della Fondazione Veronesi e uno sportello benessere con i primari del Pascale.