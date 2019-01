Ravello: All’Auditorium Niemeyer “La moglie quasi perfetta” del gruppo teatrale “La Ribalta”

Il testo portato in scena da “La Ribalta” vuole uscire dagli schemi ormai classici della ‘commedia di Natale’ per avventurarsi su un terreno inesplorato per la storica compagnia teatrale di Ravello che quest’anno compie 43 anni di storia. Grazie alla collaborazione artistica di Armando Malafronte, quest’anno verrà portato in scena un riadattamento del testo più famoso e popolare dell’autore francese Raffy Shart, “Ma femme s’appelle Maurice“.

Il 16 e 17 gennaio (ore 19.30) quindi, sul prestigioso palco dell’Auditorium Oscar Niemeyer, messo a disposizione dal Comune di Ravello, prenderà corpo l’esilarante vicenda che tanto successo ha riscosso sulla scena francese.

“Una moglie quasi perfetta”, questo il titolo scelto da ‘La Ribalta’, nel rispetto dello humour e dei meccanismi comici originali, è ambientata in Costiera Amalfitana, e più precisamente in un’elegante villa della Città della Musica. In un giorno come un altro una coppia, segnata dal tran tran quotidiano viene travolta da una serie di eventi… molto particolari.

Il tutto ruota attorno alla crisi coniugale di George e Marion (interpretati da Alfonso Liguori e Arianna Amato) che stancamente cercano di portare avanti il loro rapporto ormai logoro. Ma come si dice: ‘Tra moglie e marito non mettere il dito’, figuriamoci un’amante, Katy, (interpretata da Lorenza Malafronte), suo marito Rocco (Massimiliano Bottone), una coppia di provincia venuta in Costiera per acquistare la villa (Franco Cioffi e Sofia Civale) e soprattutto Maurice (Nicola Mansi), uno strambo personaggio, volontario di una fantomatica associazione di volontariato, che in ossequio alla missione del suo gruppo, volendo risolvere i problemi, li complica ancora di più.

I personaggi si incontrano, si confrontano, litigano, cercano di nascondere le proprie debolezze per preservare la cosiddetta ‘normalità’ ma non sempre ci riescono… anzi!

La commedia americana, la commedia dell’arte, lo sketch televisivo, la farsa e…. ‘la Ribalta’, tutte assieme sul palco per l’esplosione di una bomba comica che lascerà tutti senza parole!

Repliche 16 e 17 gennaio 2019 (ore 19.30) Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello.

Info e prenotazioni AAST di Ravello tel. 089 857096. www.laribaltaravello.it