Rai Tre Campania sabato alla Conca a Meta “La Città delle Falesie e dei Golosi”

LA MAGIA DI META (NAPOLI)

LA CITTA’ DELLE FALESIE E DEI “GOLOSI”

Sabato 26 gennaio il tg itinerante farà tappa anche alla Conca a Meta, il buen retiro dei gourmet, il posto della “Concaterapia” , fatto nascere da Antonio Cafiero che con tanta maestria sta ora portando avanti col figlio Mario, ecco il post

Passeggeremo in uno dei comuni più caratteristici della Penisola sorrentina. E poi ammireremo le falesie nate 37mila anni fa, e poi scenderemo lungo i 300 gradoni che portano alle spiagge più ampie della penisola, e poi cammineremo lungo il sentiero dei naviganti, e poi conosceremo la storia della marineria campana, e poi visiteremo i cantieri di Alimuri, e poi entreremo nelle case costruite nelle falesie, e poi ammireremo i modelli di tutte le navi nel museo Maresca, e poi entreremo nelle “case agrumeto”, e poi parteciperemo alla processione degli incappucciati bianchi e neri, e poi sosteremo all’ombra del campanile più alto della diocesi di Sorrento, e poi onoreremo la miracolosa madonna del Lauro, e poi voleremo sulla “Reggia di Caserta in miniatura”, e poi ci affacceremo dal balcone di Sofia Loren, e poi faremo intarsi particolarissimi, e poi suoneremo con i maestri liutai, e poi assaporeremo limoncelli e prodotti caseari sorrentini, melenzane al cioccolato e pere “mbuttonate”, e poi capiremo perché i metesi sono chiamati “golosi”, e poi … e poi e poi… asciugheremo le vele nei grandi androni metesi!!!

Sabato 26 gennaio, in diretta alle 14. Come sempre Tg Campania. Come sempre Rai tre!!!

(nella foto dopo aver fatto il bagno a gennaio in attesa del tramonto!!!)