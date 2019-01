I ragazzi dell’Under 15 M del G.S Minori Costa d’Amalfi tornano alla vittoria.

CRONACA DEL COACH

CAMPIONATO UNDER 15 M

GIRONE H

G.S MINORI COSTA D’AMALFI-VIRTUS BARONISSI 72-46

(17-9/30-13/15-5/10-19)

Prima vittoria nel girone di ritorno per i ragazzi del G.S, Di Lieto rientra e coach Apicella lo schiera in quintetto insieme a D’Alfonso, Gambardella, Bonito e D’Uva.

Inizio molto buono per i ragazzi della Costa d’Amalfi, subito infliggono agli avversari un parziale di nove a zero, con una uomo-pressing a tutto campo. Poi dopo un time-out di coach D’Abundo della Virtus Baronissi, il G.S subisce una flessione che permette ai propri avversari di rientrare in partita, primo periodo che finisce con il punteggio di 17 a 9 per il G.S.

Il secondo periodo diventa decisivo per il prosieguo della partita, Coach Apicella ruota tutta la squadra con ottimi risultati da parte di tutti che difendono con grande intensità a tutto campo, recuperando numerosi palloni e tirando con buone percentuali, ben trenta punti segnati in un solo periodo chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 25 punti.

Nel terzo periodo la partita non cambia il suo andamento anche se i ragazzi della Costa diventano più imprecisi, ma loro buona difesa gli permette di vincere il periodo con 10 punti di vantaggio, aumentando la differenza tra loro ei ragazzi della Virtus Baronissi di trentacinque punti.

Nel quarto periodo la Virtus Baronissi con alcune bombe da tre rosicchia lo svantaggio, mentre i ragazzi del G.S si disuniscono e si deconcentrano leggermente, partita finita con il punteggio di 72 a 46 per il G.S Minori Costa d’Amalfi. Alla fine della partita sentiamo come al solito Coach Apicella “Buona partita, stiamo superando brillantemente le difficoltà dell’ultimo mese, i ragazzi come sempre si allenano con impegno e intensità, talvolta paghiamo le ingenuità di una squadra molto giovane rispetto alla categoria che affrontiamo, ma sono ragazzi pieno di talento e i loro miglioramenti sono evidenti e si vedono in partita. Ora domenica dobbiamo giocare in trasferta contro la prima in classifica Pastena. Poi altre due partite con Canossa Salerno e Angri B, poi pronti per la seconda fase sempre protesi a lavorare per i miglioramenti individuali di tutti loro, e a infondere sempre di più uno spirito di sq