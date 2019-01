Quarta vittoria consecutiva per la Polisportiva Vico Equense contro la Sammaritana Basket

Quarta vittoria consecutiva per la Polisportiva Vico Equense che, nel giorno dell’epifania, batte la Sammaritana Basket. La partita sembra partire sul filo dell’equilibrio con gli ospiti che tengono bene il campo. Servono due triple sul finale di quarto, messe a segno da Del Gaudio e Maresca, per vedere il primo distacco tra le squadre che alla prima sirena è di 12 punti in favore dei locali.

Nella ripresa la panchina più lunga di Vico fa la differenza con coach Di Martino che tiene sempre uomini freschi in campo in grado di aumentare e diminuire il ritmo a proprio piacimento. Gli ospiti arrancano e due triple di Gargiulo sembrano dare la botta finale al match che all’intervallo lungo è sul punteggio di 49-25.

Alla Polisportiva, però, piace complicarsi la vita e con uno scellerato inizio di terzo quarto permette clamorosamente agli ospiti di rientrare quanto meno in partita. Nell’ultima frazione gli ospiti provano a pressare di più ma la Polisportiva Vico Equense è brava a mantenere sempre costante il vantaggio sempre intorno ai 10 punti. Tanti, troppi falli da parte della Sammaritana permettono alla Polisportiva di andare spesso in lunetta e controllare così la partita fino allo scadere.

Punteggio finale 80–67.

A fine partita arrivano le dichiarazioni di Vitale: “Dopo le vacanze di natale non è mai facile scendere in campo per nessuno e il freddo ha reso il tutto ancora più difficile. Abbiamo disputato un’ottima gara fino all’intervallo e siamo stati in grado di gestire il vantaggio ottenuto fino a fine partita. Sono molto contento di questa prima parte di stagione perché stiamo integrando pian piano i nuovi giocatori e ci stiamo consolidando. Lo dimostra il fatto che ieri avevamo due assenze importanti come quelle di Perillo e Catuogno ma abbiamo comunque giocato e gestito la partita. Domenica ci aspetta una partita importantissima contro Eboli, formazione del nostro stesso livello. Dobbiamo portare a casa la vittoria per dimostrare che siamo tra le prime forze del campionato e mi auguro che anche li un pò del nostro pubblico ci possa seguire”.

Gargiulo 16

Esposito 4

Colledonico ne

Guida 5

Manesca 14

Del Gaudio 14

Vitale 12

Facelgi 2

Ventura 6

Lucchesi 5

Acone 2