Punta Campanella, “Un Paradiso a Rischio”: spot dei ragazzi del Liceo Scientifico “Salvemini” di Sorrento – VIDEO

Splendido spot realizzato durante l’alternanza Scuola-Lavoro della classe 5 SA/B del Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento, sotto la supervisione della responsabile prof.ssa Anna Iaccarino, in collaborazione con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

“Un paradiso a rischio” è uno spot che è stato girato per sensibilizzare la popolazione, sia locale che non, circa i rischi di inquinamento alla quale l’area protetta in questione è soggetta. Tanto il lavoro sul campo effettuato in questi ultimi mesi da parte dei ragazzi volenterosi sia sulle spiagge di Puolo che di Nerano.