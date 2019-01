Provincia di Salerno al voto farlocco. Angela Speranza di Cetara, Pinto di Ravello e Scannapieco di Maiori candidate, Mormile fuori

Provincia di Salerno al voto farlocco. Angela Speranza di Cetara , la Pinto di Ravello, candidature di spessore, e Scannapieco di Maiori candidate, Mormile fuori. Un voto, quello della provincia , dopo la Riforma, che poco ha a che vedere con la volontà popolare. E’ la stessa vituperata “casta”, come veniva considerata, dei politici a votare il consesso provinciale. Insomma invece di sopprimere questi enti li ritroviamo sopravvivere con un voto che non viene espresso dai cittadini. Saranno gli stessi consiglieri comunali a votare i loro rappresentanti, con un vulnus non di poco conto della rappresentatività democratica che, fra l’altro, favorisce le grandi città a discapito delle piccole. Insomma la riforma peggiorative. Fra i candidati le donne in Costiera amalfitana si distinguono, Angela Speranza assessore di Cetara e la Scannapieco di Maiori, ma non solo. Nessun candidato dalla parte ovest della Costa d’ Amalfi, Positano e Praiano. A Cava de Tirreni sia Servalli che Baldi si candidano, a Minori Mormile rimane fuori.

Le liste di Centrodestra

Fratelli d’Italia

Enrico Sirica (Sarno), Clelia Ferrara (Cava), Luisa Paolillo (Pagani), Marco Iaquinardi (San Marzano sul Sarno), Teresa Laura Orlando (Sant’Egidio del Monte Albino), Sonia Alfano (San Cipriano), Mario Elia (Palomonte), Virgilio Giudice (Santa Marina), Giovanni Graziano (San Pietro al Tanagro), Diamante Gismondi (Calvanico), Francesco Perretta (Salvitelle) e Ida Veltri (Campora).

Lega Salvini-Salerno

Ernesto Sica (Pontecagnano), Giuseppe Del Sorbo (Angri), Mariarosaria Della Calce (Castiglione dei Genovesi), Amedeo Giordano (Campagna), Carla Manzo (Angri), Annunziata Mazziotta(Palomonte), Bruno Ruotolo (Roscigno), Pietro Sessa (Pagani), Tiziano Sica (Pellezzano) e Anna Pia Strianese (Sant’Egidio).

Forza Italia

Giuseppe Ariaudo (Angri), Roberto Celano (Salerno), Saverio D’Alessio (Nocera Inferiore), Maria Rosaria Esposito (Pagani), Giuseppe Ruberto(Corleto Monforte), Teresina Granese (Bellizzi), Maria Cristina Iannuzzi (Castelnuovo Cilento), Valerio Longo (Battipaglia), Palmina Jasmin Petti (Corbara), Milena Ricciardi (Fisciano), Maria Luisa Stabile (Montecorvino Rovella), Giovanni Francesco Ferro (Pontecagnano Faiano), Angelo Avallone (Pellezzano), Carmine Leo (Siano), Luca Forlenza (Valva), Antonietta Afeltra (Nocera Superiore).

Le liste di Centrosinistra

Partito Socialista Italiano

Pasquale Sorretino (San Giovanni a Piro), Gerardo Adinolfi (Roccapiemonte), Filomena Antoniello (Laviano), Gaetano Barra (Fisciano), Michele Cerruti (Albanella), Luigi D’Acampora (Battipaglia), Paola Di Muro (San Giovanni a Piro), Davide Zecca (Olevano sul Tusciano), Giovanna Gigliello (Castelcivita), Giovanni Guzzo (Novi Velia), Anna Maria FeliciaNardo (Roccagloriosa), Maria Nigro (Magliano Vetere), Ugo Ronga (San Mango Piemonte), Cosmo Sabatella (Felitto), Franca Saponara (Altavilla Silentina) e Cosimo Fabiano(Castel San Lorenzo).

Centro X i Territori

Marcello Ametrano (Vallo della Lucania), Maria Grazia Antoniello (Oliveto Citra), Marcello Civale (Vietri sul Mare), Giuseppina Fierro (Olevano sul Tusciano), Francesco Longanella(Castel San Giorgio), Natalia Pinto (Ravello), Felice Santoro (Salerno), Fausto Vecchio (Eboli), Tonia Morinelli (Castelnuovo Cilento), Elio Garone (Buonabitacolo).

Partito Democratico

Anna Apolito (Gelbison e Cervati – Orria), Antonella Capaldo, (Piana del Sele – Bellizzi), Luca Cerretani (Alto Cilento – Torchiara), Filomena Fallo(Agro Nocerino Sarnese – San Marzano S. S.), Antonio Giuliano (Picentini – Giffoni Valle Piana), Paolo Imparato (Vallo di Diano – Padula),Pasqualina Memoli detta Paky (Salerno), Maria Teresa Montesano (Bussento/Golfo di Policastro – Torraca), Nicola Parisi (Tanagro – Buccino), Francesco Peduto (Alburni – Bellosguardo), Emilia Polito (Calore Salernitano – Sacco), Antonio Rescigno (Valle dell’Irno – Bracigliano), Roberto Robustelli (Agro Nocerino Sarnese – Sarno), Vincenzo Servalli (Cava de’ Tirreni), Angela Speranza (Cetara), Carmelo Stanziola (Basso Cilento – Centola).

Campania Libera

Giulia Attianese (Agro Nocerino Sarnese – S. Egidio del Monte Albino), Anna Capaccio (Valle dell’Irno – Bracigliano), Fausto De Nicola (Agro Nocerino Sarnese – Nocera Inferiore), Martino Di Rosario (Alburni – Serre), Fabio Iannone (Valle dell’Irno – Mercato San Severino), Rosa Lembo(Piana del Sele – Pontecagnano-Faiano), Debora Longo (Alento e Montestella – Ogliastro Cilento), Donato Pessolano (Salerno), Rocco Galdi(Salerno), Antonio Sagarese (Piana del Sele – Battipaglia), Lucia Scannapieco (Maiori).

Provincia di Tutti

Laura D’Angelo (Altavilla Silentina), Luigi D’Antuono (Angri), Carmela Riccio (Atrani), Rosaria Marchesano (Aquara), Edigio Mirra (Battipaglia), Dante Santoro (Salerno), Gerardo Baldi (Cava de’ Tirreni), Gabriella Nicolaio (Tortorella).