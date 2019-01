Provare nei negozi e comprare sugli ecommerce: succede anche a Sorrento

Sorrento. Lo sdoganamento delle attività di vendita ecommerce, sta mettendo in difficoltà i negozi fisici, costretti a reggere la competizione di spedizioni veloci e la possibilità di trovare abiti e scarpe su internet. L’unica barriera all’acquisto in rete è la prova del capo d’abbigliamento o le scarpe offline: ormai è diventata diffusa l’abitudine di provare l’oggetto da acquistare sotto casa, arrivando a rilevare il codice dell’esatto modello per ordinarlo successivamente online.

Tale fenomeno è ormai molto diffuso anche nei negozi di Sorrento, dove non si disdegna la prova di qualche paio di scarpe sulla strada dello shopping, per poi far rientro a casa e ordinare su Amazon o Zalando. Quest’oggi La Verità ha dedicato uno spazio a tale questione, dove i calzolai annunciano di far pagare la prova di scarpe 10 euro. In realtà da diversi anni, molti venditori lungo tutto lo Stivale hanno iniziato a sperimentare il pagamento della prova come servizio: un’arma a doppio taglio certo, ma una misura di contrasto allo strapotere dei negozi ecommerce.