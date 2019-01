Primo incontro del comitato \"Vico Equense senza barriere\" con l\'amministrazione comunale

Il comitato “Vico Equense senza barriere” ha incontrato, giovedì 10 gennaio 2019, l’assessore alle Politiche Sociali Franco Lombardi e ha discusso la proposta per l’Elaborazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) protocollata il 5 ottobre 2017 e conclusasi il 6 febbraio 2018 con 2.735 consensi di cittadini firmatari.

“Indicativo e promettente è stato il colloquio che ha messo in chiaro le modalità di procedura per poter portare avanti il progetto per l’Elaborazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) – dice Tiziana Barba, presidente del Comitato -. Si è, tra l’altro, concordato: sulle priorità degli interventi e di inoltrare una richiesta di incontro agli assessori ai Lavori Pubblici e alle Attività Produttive per definire gli accorgimenti necessari in corso d’opera che rispettino l’obiettivo di rendere inclusivo ed accessibile a tutti il territorio del nostro Comune”.

Vico Equense, 12/01/2019.