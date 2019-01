In Penisola Sorrentina ed in Costiera oggi, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10.4°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Il pomeriggio di oggi sarà perfetto per una passeggita in spiaggia, considerando l’aria mite di questa giornata invernale.

Nella giornata di domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 1.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.