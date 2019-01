In Prefettura a Salerno una riunione sulla viabilità per l’allerta meteo

Si è tenuta stamani, presso la Prefettura di Salerno, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile regionale-Genio Civile, della Provincia, dell’ANAS – Compartimento Viabilità per la Campania e Ufficio per l’Autostrada A2 del Mediterraneo e della Società Autostrade Meridionali.

L’incontro è stato convocato a seguito dell’emanazione degli avvisi di allerta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e della Sala Operativa Unificata Regionale (S.O.R.U.) della Regione Campania con la previsione di condizioni meteorologiche avverse per il territorio della provincia di Salerno a partire dalla serata di ieri 3 gennaio 2019.

Nel corso della riunione – tenuto conto anche della proroga dell’allerta meteo sino alle ore 20,00 di oggi 4 gennaio 2019 e dei comunicati diffusi da Viabilità Italia – è stato fatto il punto della situazione in relazione alle attuali condizioni delle strade della provincia: al riguardo, non sono emerse situazioni di criticità e, pertanto, non si è resa necessaria per il momento l’adozione di ordinanze di limitazione del traffico veicolare o di altri eventuali provvedimenti.

La Prefettura continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione.

La cittadinanza è invitata a tenere comportamenti improntati alla massima prudenza.