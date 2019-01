Praiano, pietre da un costone roccioso danneggiano auto: il Comune si attiva

Alcune pietre sono precipitate da un costone roccioso e hanno danneggiato in modo importante una vettura. E’ accaduto alcuni giorni fa a Praiano, in via Antico Seggio. Le pietre, per fortuna, hanno colpito solo una Toyota Yaris, ma avrebbero potuto colpire qualche passante.

Il Comune si è subito attivato e ha emanato un’ordinanza di messa in sicurezza della macera crollata presso il fondo in questione. La Polizia Municipale si deve assicurare della corretta esecuzione dell’ordinanza, provvedendo, in caso di inottemperanza, al deferimento all’Autorità Giudiziaria. I proprietari del fondo hanno 7 giorni di tempo per mettere in sicurezza l’area e trasmettere apposita perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato.