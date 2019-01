Da Praiano a Piano di Sorrento, in carica Francesco Cannavale . Iaccarino ha trovato l’anti Graziano Maresca . Si è conclusa la procedura concorsuale per l’assunzione del nuovo Istruttore Direttivo Tecnico al Comune che andrà a dirigere la 5° Area, quella dei Lavori Pubblici. Si tratta dell’arch. Francesco Saverio Cannavale che, dopo lo selezione dei curricula e del colloquio con la Commissione Esaminatrice, è risultato primo in graduatoria ed è stato prescelto dal Sindaco Vincenzo Iaccarino per assumere la direzione del Settore.

Da oggi un settore strategico per l’attività dell’Amministrazione ha un nuovo dirigente che prende il posto del geom. Dario Pappalardo cui il Sindaco Vincenzo Iaccarino ha rivolto un accorato ringraziamento per il lavoro svolto. Cannavale è entrato in servizio al Comune a partire da oggi e l’attendono impegni significativi per il 2019 che, secondo la definzione del primo cittadino, dovrà essere “…l’anno dei cantieri per realizzare tutte le opere che abbiamo in programma – ha spiegato Iaccarino – a partire dalla riapertura di Via Ponte Orazio che rappresenta una priorità assoluta”.

Insomma alla fine il sindaco Vincenzo Iaccarino è riuscito a far quadrare il cerchio a trovare l’anti Graziano Maresca, giornalisticamente parlando, ovviamente non vi è un antagonismo, ma era una casella che non si riusciva a chiudere. Cannavale ne ha di esperienza , lo abbiamo conosciuto bene a Praiano in Costiera amalfitana, indubbiamente capace a Sorrento, Castellammare di Stabia, fra una cosa e l’altra poteva diventare anche responsabile a Sorrento. Ora staremo a vedere.. intanto in bocca al lupo