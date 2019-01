Praiano, ecco i nuovi orari delle corse interne

Ecco i nuovi orari delle corse interne nel comune di Praiano, con il servizio fornito dalle Autolinee Torquato Tasso. Gli orari delle linee che servono l’intero territorio comunale, saranno validi da domani 10 gennaio fino a domenica 31 marzo 2019. La prima corsa, con partenza nei pressi della sede del comune è alle 8.30, con ultima fermata in località Moressa alle 9.19 e ritorno alle 9.20; alle 20 la navetta parte invece da Piazza San Luca, attraversando Via Costantinopoli per poi far ritorno al comune alle ore 20.15. L’ultima corsa parte invece dal municipio alle ore 21. Tutti gli orari e le informazioni sono presenti nella tabella sotto.