Praiano in lutto per Laurina Fusco

Praiano è in lutto per Laurina Fusco, vedova Fusco, 95enne che si è spenta serenamente all’Ospedale di Sorrento. A dare il triste annuncio, sono le figlie Generosa, Elena e Rosanna ed il figlio Luigi, con la nuora, il genero, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti. Il rito funebre sarà celebrato domani, domenica 13 gennaio, alle ore 10.30 nella Chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista. La famiglia di Laurina chiedono non fiori, ma opere di bene. La Redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia Fusco.