GIOCATTOLI IN MOVINENTO” è una iniziativa volta a sensibilizzare bambini e adulti sui temi dell’ambiente e solidarietà. Scambiare un giocattolo invece di destinato,stimola all’uso virtuoso degli oggetti,allo scambio nella comunità ed al riciclo. Alla fine, i giocattoli rimasti saranno donati ad una struttura per bambini meno fortunati. Avevamo chiesto a don Pio di poter utilizzare piazza San Gennaro per questa manifestazione,essendo la stessa di proprietà della Chiesa, cosa che don Pio ci ha negato. Papa Francesco ultimamente ha detto: ” meglio atei che ipocriti”, e come degli torto?