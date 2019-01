Visitare un sito non vuol dire per forza leggerlo, così come sfogliare un quotidiano non significa informarsi. Ma forse, sia sfogliare che cliccare, sono gesti sufficienti ad essere catturati da uno spazio pubblicitario.

Positanonews il 2019 ancora da leader. Molti danno i numeri, ma i più visti in Costiera amalfitana e sorrentina dal 2005 siamo noi . I dati di Google Analytics, quelli reali e confrontabili , parla di crescita di visitatori unici.

Intanto un chiarimento ci sono tanti siti che fanno confronti, classifiche, di tutto e di più. Ebbene spesso queste sono drogate, lo sanno bene i colleghi de Il Fatto Quotidiano, che sono il sito giornalistico più in crescita in Italia ed in Europa, che si sono trovati spesso penalizzati da queste classifiche, salvo scoprire che non erano affidabili, come non lo sono in genere le classifiche per non parlare di like, fans, condivisioni e viralizzazioni, se è per questo uno dei primi siti è Lercio.it, insomma nella dispersione generale non è che ci sia molto di concreto.

Dunque partiamo da google analytics e facciamo una piccola guida per chi vuole investire , senza necessariamente farlo con noi. Fidatevi di dati certificati o provenienti da istituzioni, quale Google, e dalla continuità e solidità, non per dire siamo i primi dal 2005 senza ombra di dubbio , salvo per chi da i numeri , utili per il Lotto forse, in Costa d’ Amalfi e Sorrento .

Non solo il primo giornale nativo online del comprensorio, ma anche il primo giornale nativo online infraprovinciale della Campania , forse del Sud Italia, ma non abbiamo approfondito…

Ovviamente non bastano solo i contatti unici, ci sono altri indicatori da tenere in considerazione, tra cui:

frequenza di rimbalzo (bounce rate): per quanto tempo un utente rimane sul sito, con molta probabilità per leggere ciò che c’è scritto

numero di referenti (referral): quante visite provengono da link diretti a una determinata pagina

nuovi visitatori e visitatori di ritorno: quante persone tornano sul sito e quante lo fanno per la prima volta

Misurare la pubblicità sul web

Il numero di pagine visualizzate è l’unità di misura per il costo della pubblicità. L’indice si chiama CPM, acronimo di Cost per mille, in questo caso anche CPI (Cost per impression), ed è il costo per ogni mille apparizioni di un banner sulle pagine di un sito.

Su Positanonews sono aumentati i visitatori e le pagine visualizzate, eppure i nostri costi non sono aumentati.

Quando aumentano i visitatori, gli investitori si rendono conto di aver fatto un buon investimento e l’editore avrà incassato di più. È coerente con la filosofia del marketing web: investire meno rispetto ai media tradizionali per raggiungere una platea globale.

Ma il CPM non è nato per il web. È un indicatore inversamente proporzionale al successo di una campagna pubblicitaria su qualunque piattaforma mediatica. Più in generale, è il costo necessario a raggiungere mille consumatori. Per i media tradizionali è un sistema di verifica. Per esempio, al termine della trasmissione sulla quale è stata posta un’inserzione pubblicitaria, quando si saprà che è stata vista da 1.000.000 di persone. e lo spazio pubblicitario è costato 100.000 euro allora il CPM sarà di 100 euro: l’investitore può dedurre che avrà fatto un buon investimento. Su questo vengono costruite stime per la vendita degli spazi.

Sul web invece tutto può essere monitorato in tempo reale e ciò complica le cose: non c’è prima serata sul web, né costi diversi per fasce orarie più o meno privilegiate. Insomma è un parametro che, per paradosso, premia lo zapping sul sito (più pagine visitate equivalgono a un CPM più basso) e sottostima chi legge attentamente un articolo.

Il Paradigma

Nelle testate ciò che conta è il pubblico mentre nei media broadcast l’audience. Il pubblico è una definizione generica nata intorno al 1920, coniata su misura per i quoatidiani e definisce la testata come una forza di pressione sui cittadini, intesi anche come consumatori. Può esser considerata vaga, ma tiene conto del “peso” (positivo o negativo che sia) degli articoli su un giornale: così un’inchiesta importante muoverà un pubblico maggiore Internet ha rimescolato tutto, sul web valgono le regole dell’audience anche per le testate online. Ma Positanonews, sopratutto per la sua storia, ha un grosso impatto anche sul pubblico.

Eco di Positanonews nazionale ed internazionale

C’è un altro aspetto importante per chi si pubblicizza in qualche modo su Positanonews. L’Eco che ha a livello nazionale ed internazionale il giornale ( in positivo, ma anche in negativo, si ha un ritorno di visibilità sempre enorme , per non parlare degli articoli indicizzati fino al punto da perdersene il conto, ndr ) ricordiamo eventi catastrofici ripresi dal New York Times, sportivi importanti citati da Positanonews con la testata ripresa su Sky, fatti di Cronaca sulla Rai e su Mediaset.

Quindi è difficile valutare davvero il valore di una pubblicità. Una cosa è certa, su Positanonews si è visti oltre il semplice calcolo materiale dei numeri, che comunque ci danno come primi, gli altri numeri, se si vanno nei Centri Media potranno dirvelo, si possono solo giocare al lotto…