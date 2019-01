Positano. Nuovo vicedirettore al Monte dei Paschi di Siena di Piazza dei Mulini

Positano, costiera amalfitana. Ci lascia il vicedirettore del Monte dei Paschi di Siena Demetrio Pratico, trasferito nella sede di Reggio Calabria. Al suo posto da oggi subentra Ida Coppola, proveniente dalla sede di Sorrento. Demetrio è stato per anni nella sede positanese della banca ed ha avuto modo di farsi apprezzare per la sua simpatia, capacità e disponibilità. Doti che certamente non mancano al nuovo vicedirettore Ida Coppola, che ha meritato la promozione proprio grazie alla sua bravura e professionalità. Ad entrambi vanno gli auguri sentiti della redazione di Positanonews per un proficuo lavoro nelle nuove sedi. Nella foto Demetrio Pratico ed Ida Coppola sono affiancati da altre due colonne portanti della sede positanese del Monte dei Paschi: Alessia Maresca (di Diamante) dalle sede di Scafati ed Augusto Guarracino (di Trasaella – Sant’Agnello) dalla sede di Capri. A tutto lo staff del Monte dei Paschi di Siena di Piazza dei Mulini a Positano vanno i complimenti della redazione.