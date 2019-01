Positano , spettacolare tramonto da Montepertuso. Esclusiva intervista a Fabio Fusco prima che gli rubino la foto. Ed è proprio il caso di dirlo, perchè le foto di Fabio Fusco vanno a ruba, così come la perla della Costiera amalfitana fa invidia a tutti, c’è gente che non ha niente di meglio da fare che prendersi il nome e le foto del nostro paese. Questi maestri del “copia e incolla” , cloni dell’informazione, però hanno ragione, le foto di Fabio meritano, stanno lì senza niente da fare che stare incollati sullo schermo in attesa di un post da condividere e si avventano su di esso, ma stavolta abbiamo fatto prima, Positanonews ha beccato Fabio Fusco mentre partorisce la foto e quindi prima che gliela rubino, ecco come fa..