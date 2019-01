Positano. Riapre la biblioteca comunale, ecco gli orari in esclusiva per Positanonews

Positano. Finalmente riapre la biblioteca comunale, grazie al lavoro di alcuni soci dell’associazione Posidonia, con la collaborazione della Multiservice e del Comune di Positano, in particolare con Nino Di Leva delegato dall’amministrazione De Lucia. La biblioteca, seconda solo ad Amalfi in costiera, è stata spostata dal plesso della Scuola Media a Fornillo nell’edificio delle ex scuole elementari. Sarà possibile consultare migliaia di libri e diventerà sicuramente un punto di ritrovo per i tanti studenti ma anche un luogo di aggregazione sociale e culturale. Ecco gli orari di apertura fino al mese di aprile: Lunedì dalle 16.00 alle 19.00 – Mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.00- Giovedì: dalle 16.00 alle 18.00 – Venerdì: dalle 16.00 alle 19.00 – Sabato: dalle 10.00 alle 13.00