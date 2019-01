Positano da record, 1 milione e 800mila euro dalla tassa di soggiorno – ANTEPRIMA

Positano da record, introiti per 1 milione e 800mila euro dalla tassa di soggiorno. “Abbiamo operatori seri e professionali”, afferma il sindaco Michele De Lucia, dopo il grande risultato nel primo anno di applicazione dell’imposta. Positanonews ha sentito il primo cittadino, sul gettito record registrato nel 2018, la più alta in Costiera Amalfitana.

Sindaco De Lucia è soddisfatto di questo risultato?

“Si, sono molto soddisfatto di questo risultato, dimostra che abbiamo degli operatori seri e che il sistema ha funzionato bene.”

Se lo aspettava questo introito?

“Non ce lo aspettavamo, altrimenti l’avremmo previsto in bilancio e siamo rimasti sorpresi anche piacevolmente, perché questo significa che il turismo sta crescendo molto a Positano.”

Cosa pensate di fare di questa cifra?

“Con questa cifra abbiamo risolto il problema storico, quello dell’Azienda Soggiorno e Turismo, recuperandola con un milione di euro, ed il restante saranno 250mila euro per la Villa Romana, con fondi per le manifestazioni e la riqualificazione del paese per progetti che stiamo avviando, ed è tutto molto positivo per Positano, dove stiamo cercando di puntare alla qualità.”