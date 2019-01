Positano , quella volta che Adriano Celentano firmò i cartelloni del Vep.. Al secolo Raffaele De Martino. Una foto, dall’archivio di Giuseppe De Martino, ci fa venire alla memoria un personaggio noto in Costiera amalfitana e nel mondo, il Vep! Ambientalista anti litteram , conosceva tutti e grandi attori e vip, anche cantanti, come il nostro “molleggiato”, lo riconosceva e apprezzava.. Tanto da firmargli i suoi famosi cartelloni che esibiva in tutte le occasioni pubbliche