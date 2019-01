Positano: il Presepe Vivente di Montepertuso rinviato al 12 gennaio

Per avverse condizioni meteo il Presepe Vivente previsto per il 5 gennaio 2019, verrà rimandato al giorno 12 gennaio 2019 alle ore 16. Seguirà poi la manifestazione “appicciam a befana”. Anche l’estrazione dei biglietti della lotteria avverà sabato 12.

Positano, Costiera amalfitana. Torna nel l caratteristico borgo di Montepertuso, avrà luogo una suggestiva rappresentazione della nascita di Gesù. La messa in scena della Natività è ormai una tradizione consolidata della piccola contrada: gli abitanti del borgo sono molto legati al Presepe Vivente e ogni anno, con passione e devozione, si impegnano affinché ogni cosa riesca al meglio. In ogni angolo del paesino si potranno trovare pastorelli e angioletti, si potranno osservare da vicino mestieri che quasi non ci sono più e un gioco di luci contribuirà a rendere la rappresentazione molto realistica. Inoltre, prima di giungere in processione alla Grotta con i Re Magi, si potrà assistere anche al dialogo che re Erode ebbe con Melchiorre, Gaspare e Baldassarre.

Il Presepe Vivente inizierà alle ore 17:00 e terminerà con il bacio del Bambinello.