Il 16 gennaio 2019, in occasione dell’ Open day, gli alunni della scuola primaria “E. de Filippo” di Praiano hanno accolto i genitori intervenuti esibendosi in piccoli saggi delle attività svolte nell’ambito del progetto “Welcome to Europe”: canzoncine, coreografie, mestieri e professioni. Successivamente i bambini hanno invitato i genitori a visitare l’aula laboratorio, in cui è stata allestita la mostra con alcuni dei loro manufatti realizzati ad inizio anno nell’ambito delle attività previste dal progetto accoglienza, e le singole classi, dove i genitori hanno potuto assistere ad altre attività organizzate per la giornata: riproduzioni di fossili, storytelling, attività del senza zaino ed altro ancora.

A Positano, invece, durante l’openday di ieri, 22 gennaio, le classi quinte, a classi aperte, hanno organizzato un ristorante ed hanno accolto i genitori parlando in inglese e nel frattempo hanno preparato dei deliziosi piatti di pesce, carne, anche dolci… solo che invece di cucinarli li hanno dipinti! Insomma, un ristorante di piatti immangiabili!

Laboratorio artistico in IV A “Keith Haring e la pop art”: sono stati gli alunni a presentare l’artista ai loro genitori con l’aiuto di una presentazione Power point e grazie al lavoro svolto nei giorni precedenti in cui abbiamo parlato della vita dell’artista, di pop art, dei temi delle sue opere (amicizia, libertà, rispetto, amore, condivisione…) e del suo viaggio in Italia con tappa a Pisa. Dopo gli alunni con tecniche diverse (pastelli a cera, tempere, matite colorate) hanno colorato alcune significative copie dei disegni di Haring, a coppie. In IV B SI è svolto il laboratorio musicale con il docente di potenziamento e un laboratorio di matematica. Video 1 Video 2

Le classi terze, a classi aperte, hanno organizzato un torneo di scacchi. A seguire i genitori hanno potuto assistere all’attività svolta con la docente madrelingua e ad altre attività programmate.

Le classi seconde hanno svolto un laboratorio con il docente di potenziamento musicale, costruendo anche un memory musicale, e di matematica, manipolando il concetto di raggruppamento e ordine di I, II e III grado. Inoltre si sono divertiti a trasformare sequenze di numeri in pazze spirali.

Nelle classi prime si è svolta l’attività di robotica educativa con Bee-bot, condotto dalla docente esperta Margherita Carbone.

