In vista delle prossime iscrizioni all’a.s. 2018-19, si rendono pubblici i risultati delle prove INVALSI degli alunni dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio”, di Positano e Praiano, relativi all’ a.s. 2017-18. Tali prove sono state somministrate nelle classi II e V della Scuola Primaria e III della Scuola Secondaria di I grado, per valutare le competenze di Italiano, Matematica e, per la prima volta, anche di Inglese, lettura (reading) e ascolto (listening) nelle sole classi V Primaria e III Secondaria di I grado.

La rilevazione INVALSI, che è standardizzata e oggettiva in tutta Italia, restituisce un risultato estremamente positivo, che colloca la scuola al di sopra della media nazionale in Italiano e Matematica in tutte le classi (II, V e III). Le tabelle pubblicate mostrano la media delle varie classi, che viene comparata a tre dati: Campania, Sud Italia e Italia. Le frecce, che indicano l’esito della comparazione, sono rivolte verso l’alto quando il punteggio della scuola è superiore a quello della media regionale, meridionale o nazionale, verso il basso, quando il punteggio è inferiore, e sono invece orizzontali quando è in linea col dato comparato. In particolare, in Inglese, nelle classi terze della scuola secondaria di I grado, il risultato è molto superiore alla media nazionale, sia nella lettura (reading) che nell’ascolto (listening) come dimostrano i grafici relativi, che collocano gli alunni nella fascia verde, ossia in quella della competenza A2. Del tutto assenti la fascia gialla e rossa, che registrano invece competenze di Inglese A1 o pre A1 nella lettura (reading). Si tratta di un risultato molto rilevante in una realtà come quella di Positano e Praiano, territorio ad altissima vocazione turistica, in cui la competenza di Inglese è a dir poco strategica.

Si sottolinea, inoltre, che nell’a.s. 2017-18 per la prima volta le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese, nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, sono state svolte in modalità online e inviate direttamente all’ INVALSI per la valutazione.

La Preside Stefania Astarita