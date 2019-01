Positano / Praiano: Incontro di Annalisa Strada con i ragazzi dell’I.C.S. L.Porzio (Positano-Praiano)

Dopo il successo del Contest # io leggo perché, gli alunni dell’istituto comprensivo L.Porzio di Positano e Praiano il 24 gennaio avranno l’onore di incontrare, con la collaborazione della Mondadori di Piano di Sorrento, Annalisa Strada, insegnante e scrittrice bresciana famosa per i suoi libri per bambini e ragazzi.

E’ prevista la seguente organizzazione: alle ore 11.00 nel plesso di Praiano, l’incontro sarà coordinato dalla maestra Maria Teresa D’Amora; alle ore 12.00, nel plesso scolastico secondario di I grado di Positano, l’incontro sarà coordinato dalla professoressa Antonella Rispoli, mentre alle ore 15.00, in occasione dell’open day, l’incontro sarà coordinato dalla professoressa Carmen Brunella Ranaldi.

Qualche curiosità su Annalisa Strada

Vive e lavora in provincia di Brescia. Laureatasi in Lettere all’Università degli Studi di Milano, si occupa di servizi editoriali fino al 2006; dopo quell’anno insegna come docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado.

Dal 2002 pubblica albi illustrati, testi per primi lettori, per bambini per ragazzi e per adulti con vari editori.

Premi e riconoscimenti

Premio Gigante delle Langhe, 2010, con “Il laboratori di Mastino Machiavelli – Fino all’ultima mosca”, categoria Scuola Primaria.

Premio Arpino, 2011, con “1861: un’avventura italiana” categoria Scuola Secondaria di Primo Grado. Primo classificato.

Premio Arpino, 2012, con “Il laboratori di Mastino Machiavelli – Piantala, Mastino!”, categoria Scuola Primaria. Secondo classificato.

Premio Andersen, 2014, con “Una sottile linea rosa”, categoria “Miglior libro over 15”.

Premio Selezione Bancarellino, 2017, con “Io, Emanuela”.

Premio Cento, Categoria Scuola Secondaria di Primo Grado, Primo classificato con “Io, Emanuela”.