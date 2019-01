Positano paziente allettato, l’ASL in Costa d’ Amalfi niente domiciliari senza visita a Salerno, a Sorrento si. Come mai? Segnalo con profondo rincrescimento un accaduto che non fa onore al nostro Servizio Sanitario , una vicenda che ci ha amareggiati questa sera . . Una brutta vicenda che va ad aggiungersi ai disagi sopportati quotidianamente nell’estrema periferia di Positano, non è il terzo mondo, ma la Costiera amalfitana, la cosa strana è che in Costa di Sorrento questo non succede, mentre in costa d’ Amalfi, governato dall’Asl Salerno, forse le leggi sono diverse. Mi riferisco, in particolare, al trattamento riservato ai pazienti anziani curati nelle proprie case in regime di assistenza domiciliare integrata (Adi). Ebbene, nell’era della moderna tecnologia, che consente la possibilità di comunicare a migliaia di chilometri di distanza, si chiede, agli ammalati allettati, di sbrigare obbligatoriamente le prescritte pratiche burocratiche (richiesta e consegna documenti medici eccetera) presso gli uffici del Distretto Sanitario . Questa sera una coppia con due bambini erano al Patronato nato col sindaco Andrea Buonocore , che ha sede a Piano di Sorrento e Vico Equense a Moiano, gestito da Giovanna Favoloro e dai suoi valenti collaboratori. Ebbene una mamma di Positano con due bambini piccoli non riesce a far avere la domiciliare al padre nonostante sia dimostrato che questi ne abbia bisogno “Nonostante ripetute richieste da parte del medico curante, non è stato possibile ricevere la visita del fisiatra: non c’erano soldi sufficienti per effettuare tali cure a domicilio allettato già da qualche anno, Date le condizioni in cui versa mio padre, il medico di famiglia, considerato l’impossibilità di spostarlo, nonostante questo pretendono che debba andare negli uffici per la visita, qui da Positano ci sono centinaia di scalini e dovremmo assoldare un’ambulanza per andare da loro a fare una visita, un costo economico non indifferente” Oltre al danno , la beffa. Sono evidenti le violazioni: della Carta Europea del Malato (punti 2, 5, 7, 8, 9, 11 e 12); dell’articolo 32 della Costituzione (diritto non solo programmatico, ma immediatamente precettivo ed efficace erga omnes); del mancato rispetto dei Lea (i livelli assistenziali che racchiudono le prestazioni ritenute vitali dallo Stato da non poter essere negate ai cittadini); senza contare l’offesa compiuta nei confronti di un anziano abbandonato nella propria casa. A Positano gli ultimi sono più ultimi, i deboli più deboli e questa vicenda ci ha lasciati una profonda tristezza , dove sono i servizi sociali? Dov’è l’assistenza?